Індія стала одним з найбільших покупців російської нафти: виправдовуються "моральним обов'язком"

У жовтні Росія стала найбільшим постачальником нафти до Індії, обійшовши Ірак та Саудівську Аравію. Країна збільшила імпорт російського палива з початку повномасштабної війни.

Згідно з даними трекера енергетичних вантажів Vortexa, у жовтні Росія поставляла до Індії 946 тисяч барелів нафти на добу. Загалом це становило 22% від усього імпорту нафти в Індію. Після Росії за кількістю постачань йдуть Ірак (20,5%) та Саудівська Аравія (16%).

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Порівняно з вереснем, загальний імпорт сирої нафти в жовтні зріс на 5%, а імпорт із Росії – на 8%,

При цьому, Індія вперше імпортувала більше нафти з Росії морем, ніж ЄС – обсяг постачань до Індії був на 34% більшим. Окрім того, Індія імпортувала з Росії близько 106 тисяч барелів мазуту на день, що є новим максимумом. Найбільшим покупцем російської нафти традиційно залишився Китай.

Ще у 2021 Росія постачала до Індії менш ніж 1% від загального імпорту. Зростання частки Росії на індійському ринку у 2022 році було спровоковано великими знижками, що відбулися після повномасштабного вторгнення в Україну. Надаємо, під час повномасштабної війни Індія збільшила торговий обіг з Росією на 310%, а Китай – на 64%.

Якби Індія не купувала або хтось інший не купував російську нафту, і російська нафта пішла б з ринку, що сталося б із міжнародними цінами? Індія буде купувати нафту і газ у будь-якому місці, оскільки уряд має "моральний обов'язок" забезпечити своє населення енергією.

– заявив Міністр нафти в Індії Хардіп Пурі

Він додав, що у разі ембарго російської нафти ціни можуть підвищитися до 200 доларів за барель.

Постачання нафти після введення санкцій

З 5 грудня G7 введе заборону на обмеження всіх морських перевезень нафти, ціни на яку перевищують цінову стелю, а з 5 лютого – усіх нафтопродуктів. Це може вдарити по постачаннях російської нафти до усіх країн, адже у ЄС знаходиться найбільший ринок морських страхувань.

Залишається велика невизначеність щодо того, чи зможуть постачання російської нафти підтримуватися на цьому рівні після ембарго ЄС з 5 грудня, водночас наявність танкерів льодового класу для перевезення нафти з російських балтійських портів є одним із найбільших обмежень,

– заявила аналітик Серена Хуанг

Нагадаємо, США та партнери наразі завершують роботу над встановленням цінової стелі для російської нафти. Існує версія, що ціну буде встановлено на рівні 63 – 64 долари за барель.