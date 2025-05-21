Індія продовжує нарощувати імпорт нафти з Росії: він може досягнути піку за останні 10 місяців
- Імпорт російської нафти Індією у травні може досягти найвищого рівня за останні 10 місяців через перебудову логістики після санкцій США.
- На червень заплановано 10 вантажів ESPO для Індії, що є майже рекордною цифрою.
Імпорт російської нафти Індією у травні може досягти найвищого рівня за останні 10 місяців. Причиною тому є перебудова логістики після санкцій США.
Імпорт російської нафти в Індію продовжує зростати
Індія, за даними Kpler, цього місяця закупила в середньому 1,98 мільйона барелів на день, пише 24 Канал з посиланням на Bloomberg.
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Нью-Делі закупили нафту у країни-виробника з ОПЕК+. Основну частину обсягів становить сорт Urals.
Імпорт продовжує зростати після падіння до 14-місячного мінімуму в лютому, коли американські санкції зруйнували ланцюги постачання російської нафти,
– йдеться у матеріалі.
Bloomberg зазначає, що відтоді до торгівлі приєдналося більше не санкційних танкерів, а індійські нафтопереробники працюють із трейдерами, судноплавними компаніями та іншими посередниками, щоб підтримувати постачання дешевої російської нафти. А у квітні Індія вперше з жовтня імпортувала сорт Sokol зі сходу Росії.
Обсяг нафти зі східних портів, зокрема ESPO, у травні в середньому становить 225 000 барелів на день. Це на 60% більше, ніж у квітні, якщо тенденція збережеться до кінця місяця.
Зауважте! У червні заплановано 10 вантажів ESPO для Індії, що є майже рекордною цифрою.
Що відомо про імпорт російської нафти до Індії?
Індія залишається одним з головних споживачів російської нафти з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Знижки на нафту допомагають країні утримувати високі прибутки від переробки. Деякі державні нафтопереробні компанії, включно з Indian Oil Corp. – найбільшим переробником Індії, – планують активніше закуповувати нафту на спотовому ринку цього року.