Вхід заборонено: Індія не пустила у свій порт танкер з російською нафтою

Танкер, який перевозить російську нафту для Indian Oil Corp., не отримав дозвіл на вхід до місцевого порту. Причиною стала відсутність належної документації щодо його мореплавної придатності.

Індія не пустила до свого порту танкер з російською нафтою

Судно Andaman Skies, яке ходить під прапором Гондурасу, збудоване у 2004 році, завантажило 767 000 барелів у Мурманську 24 лютого, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Воно мало здійснити розвантаження у Вадінарі 30 березня. Про це свідчать дані Kpler.

Згідно з індійськими правилами, танкери, яким понад 20 років, повинні мати сертифікат мореплавної придатності. Він має бути вданий членом Міжнародної асоціації класифікаційних товариств або органом, уповноваженим місцевим регулятором.

Судно мало сертифікацію від місцевої консалтингової компанії Dakar Class. Однак вона не визнається індійською владою.



Чому Індія важлива для Росії?

Втім, Andaman Skies не входить до списку суден, проти яких США ведуть боротьбу через перевезення російської нафти, хоча воно перебуває під санкціями британської влади. Індія є важливим напрямком для морських поставок російської нафти після вторгнення країни-агресорки в Україну у 2022 році. Потоки імпорту країни ретельно відстежуються ринком, оскільки багато суден потрапили під санкції.Втім, Andaman Skies не входить до списку суден, проти яких США ведуть боротьбу через перевезення російської нафти, хоча воно перебуває під санкціями британської влади.

Станом на зараз судно перебуває в Аравійському морі між Оманом та Індією, все ще повністю завантажене. Судячи з даних про відстеження суден, воно зупинило рух.

Зверніть увагу! Минулого року судно отримало дозвіл на вхід до індійського порту, оскільки на той момент йому ще не виповнилося 20 років.

