Панама виключить з реєстру понад 100 танкерів через санкції США

Принаймні 70 танкерів вже були виключені з реєстру, і ще десятки підуть за ними, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Про це повідомив Рамон Франко, генеральний директор торгового флоту в Панамському морському управлінні, яке здійснює нагляд за реєстрацією суден. Згідно з його слів, це призведе до втрат доходу у розмірі до 2 мільйонів доларів.

Ми існуємо вже 100 років і продовжуємо розвиватися. Ми точно не залишимося осторонь викликів, з якими стикається галузь, і, звичайно, санкції – один із них,

– сказав Франко на полях морської конференції в Сінгапурі.

Bloomberg пише, що торгові судна ходять під прапорами різних країн, які не обов’язково пов’язані з власниками. Так звані держави прапора зазвичай відіграють ключову роль у забезпеченні дотримання стандартів безпеки в галузі, перевірці та сертифікації обладнання та екіпажу.

За словами Франко, Панама є однією з найбільших систем реєстрації суден у світі, маючи понад 8 000 суден.

Посилення обмежень щодо нафтогазової галузі Росії та Ірану привернуло пильну увагу до діяльності так званого "темного флоту" – старих і часто незастрахованих суден, що перевозять санкційні вантажі по всьому світу,

– йдеться у матеріалі.

Зокрема деякі "тіньові" судна залишили офіційні реєстри та звернулися до країн, відомих своєю поблажливістю. Водночас інші взагалі припинили ходити під яким-небудь прапором.

Рішення Панами виключити 128 суден також відбулося після змін у законодавстві країни минулого жовтня. Це рішення прискорили процес видалення суден із реєстру.

Цікаво! Франко повідомив, що тепер цей процес займає від тижня до місяця, тоді як раніше міг тривати від п’яти до шести місяців.