Панама исключит из реестра более 100 танкеров из-за санкций США

По крайней мере 70 танкеров уже были исключены из реестра, и еще десятки последуют за ними, передает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

Читайте также Гиганты трейдинга заявляют, что могут вернуться в Россию, однако при условии снятия санкций

Об этом сообщил Рамон Франко, генеральный директор торгового флота в Панамском морском управлении, которое осуществляет надзор за регистрацией судов. Согласно его словам, это приведет к потерям дохода в размере до 2 миллионов долларов.

Мы существуем уже 100 лет и продолжаем развиваться. Мы точно не останемся в стороне вызовов, с которыми сталкивается отрасль, и, конечно, санкции – один из них,

– сказал Франко на полях морской конференции в Сингапуре.

Bloomberg пишет, что торговые суда ходят под флагами разных стран, которые не обязательно связаны с владельцами. Так называемые государства флага обычно играют ключевую роль в обеспечении соблюдения стандартов безопасности в отрасли, проверке и сертификации оборудования и экипажа.

По словам Франко, Панама является одной из крупнейших систем регистрации судов в мире, имея более 8 000 судов.

Усиление ограничений по нефтегазовой отрасли России и Ирана привлекло пристальное внимание к деятельности так называемого "темного флота" – старых и часто незастрахованных судов, перевозящих санкционные грузы по всему миру,

– говорится в материале.

В частности некоторые "теневые" судна оставили официальные реестры и обратились к странам, известных своей снисходительностью. В то же время другие вообще прекратили ходить под каким-либо флагом.

Решение Панамы исключить 128 судов также произошло после изменений в законодательстве страны в прошлом октябре. Это решение ускорили процесс удаления судов из реестра.

Интересно! Франко сообщил, что теперь этот процесс занимает от недели до месяца, тогда как раньше мог длиться от пяти до шести месяцев.