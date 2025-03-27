ЕС не планирует отменять санкции

В рамках соглашения о прекращении огня в Черном море, заключенного по инициативе Трампа, Украина и Россия договорились о перемирии. В то же время Москва выдвинула условие – снятия санкций, сообщает Euractiv.

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Несмотря на то, что администрация Трампа может рассматривать возможность смягчения санкций для закрепления договоренностей, окончательное решение зависит от ЕС. Однако быстрого одобрения со стороны Брюсселя не предвидится.

Прекращение неспровоцированной и неоправданной российской агрессии в Украине и безоговорочный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины были бы одними из главных предпосылок для изменения или отмены санкций,

– подчеркнул представитель Еврокомиссии.

Условия Кремля

По словам представителей Кремля, соглашение должно было предусматривать частичную отмену западных санкций, в частности в отношении банков и других учреждений, участвующих в экспорте сельскохозяйственной продукции, включая поставки удобрений.

Кремль заявил, что выполнение условий соглашения о прекращении огня в Черном море будет зависеть от повторного подключения Россельхозбанка, который финансирует сельскохозяйственный сектор, и нескольких других банков к системе SWIFT.

Обратите внимание! Россельхозбанк является важным элементом в финансировании агропромышленной продукции, но он был внесен в санкционный список из-за поддержки военных операций России.

Запрос России по санкциям вводит в заблуждение

Запрос России об отмене санкций частично является ошибочным. Когда ЕС ввел экономические санкции против России после февраля 2022 года, продукты питания были четко исключены из списка ограничений. Это означает, что Россия имеет доступ к мировому рынку зерна и удобрений и продолжает торговать этими товарами.

Торги России с черноморским зерном воспринимаются как попытка проверить, может ли Москва расшатать санкционный режим ЕС. Киев и его европейские партнеры опасаются, что даже незначительные уступки могут привести к ослаблению санкций, введенных Западом после начала войны в Украине.

Заметьте! Поскольку SWIFT имеет базу в Бельгии, он обязан придерживаться европейских правил и законодательства о санкциях. Поэтому, по словам одного из дипломатов ЕС, "в какой-то момент европейцам придется вмешаться", чтобы обеспечить выполнение санкций.