ЄС не планує скасовувати санкції

У межах угоди про припинення вогню в Чорному морі, укладеної за ініціативи Трампа, Україна та Росія домовилися про перемир'я. Водночас Москва висунула умову – зняття санкцій, повідомляє Euractiv.

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Попри те, що адміністрація Трампа може розглядати можливість пом'якшення санкцій для закріплення домовленостей, остаточне рішення залежить від ЄС. Однак швидкого схвалення з боку Брюсселя не передбачається.

Припинення неспровокованої та невиправданої російської агресії в Україні та беззастережне виведення всіх російських військових сил з усієї території України були б одними з головних передумов для зміни або скасування санкцій,

– наголосив представник Єврокомісії.

Умови Кремля

За словами представників Кремля, угода повинна була передбачати часткове скасування західних санкцій, зокрема щодо банків та інших установ, що беруть участь в експорті сільськогосподарської продукції, включаючи постачання добрив.

Кремль заявив, що виконання умов угоди про припинення вогню в Чорному морі залежатиме від повторного підключення Россельхозбанка, який фінансує сільськогосподарський сектор, та кількох інших банків до системи SWIFT.

Зауважте! Россельхозбанк є важливим елементом у фінансуванні агропромислової продукції, але він був внесений до санкційного списку через підтримку військових операцій Росії.

Запит Росії щодо санкцій вводить в оману

Запит Росії про скасування санкцій частково є хибним. Коли ЄС ввів економічні санкції проти Росії після лютого 2022 року, продукти харчування були чітко виключені зі списку обмежень. Це означає, що Росія має доступ до світового ринку зерна та добрив і продовжує торгувати цими товарами.

Торги Росії з чорноморським зерном сприймаються як спроба перевірити, чи може Москва розхитати санкційний режим ЄС. Київ і його європейські партнери побоюються, що навіть незначні поступки можуть призвести до ослаблення санкцій, введених Заходом після початку війни в Україні.

Зауважте! Оскільки SWIFT має базу в Бельгії, він зобов'язаний дотримуватися європейських правил та законодавства про санкції. Тому, за словами одного з дипломатів ЄС, "в якийсь момент європейцям доведеться втрутитися", щоб забезпечити виконання санкцій.