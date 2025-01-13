Російські нафтові танкери під ударом: Індія шукатиме альтернативи через санкції США

Американські санкції таки мають вплив на світовий нафтовий ринок. Відтак, Індія планує відмовитися від нафтових танкерів, які потрапили під санкції США.

Російські нафтові танкери під санкціями

Індійський чиновник повідомив, що танкери, які потрапили під санкції, не зможуть розвантажуватися. Виняток зроблять для суден, застрахованих до 10 січня, якщо вони встигнуть розвантажитися до 12 березня, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Чиновник, який побажав залишитися анонімним через чутливість питання, заявив, що наслідки санкцій стануть помітними через два місяці. А йдеться саме про: