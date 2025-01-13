Російські нафтові танкери під ударом: Індія шукатиме альтернативи через санкції США
13 січня 2025, 18:32Читать новость на русском
Американські санкції таки мають вплив на світовий нафтовий ринок. Відтак, Індія планує відмовитися від нафтових танкерів, які потрапили під санкції США.
Російські нафтові танкери під санкціями
Індійський чиновник повідомив, що танкери, які потрапили під санкції, не зможуть розвантажуватися. Виняток зроблять для суден, застрахованих до 10 січня, якщо вони встигнуть розвантажитися до 12 березня, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.
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Чиновник, який побажав залишитися анонімним через чутливість питання, заявив, що наслідки санкцій стануть помітними через два місяці. А йдеться саме про:
- Постачання нафти: ОПЕК має резерв у 3 мільйони барелів на день, а інші постачальники, такі як США, Канада, Бразилія та Гайана, можуть швидко збільшити обсяги.
- Альтернативні угоди: Індійські нафтопереробники вже ведуть переговори про довгострокові контракти з постачальниками з Близького Сходу та розглядають можливість залучення додаткових обсягів залежно від ринку.
- Знижки: Якщо поставки нафти стануть обмеженими, Індія може втратити знижки на російську нафту.
- Росія: Ймовірно, Росія знайде способи продовжити постачання нафти до Індії.
- Сертифікація: Індійські банки вимагатимуть підтвердження походження нафти, щоб уникнути роботи з постачальниками під санкціями.