Рекордний рівень імпорту: Індія активно закуповує нафту в Росії

Танкери, що потрапили під санкції Сполучених Штатів, з’явилися в складному морському ланцюгу постачання. Він транспортує російську нафту до Індії.

Попри санкції Індія купує рекордну кількість російської нафти

Вона наразі має рекордний імпорт сировини з Росії, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Минулого тижня приблизно мільйон барелів нафти сорту Sokol із Далекого Сходу Росії доставили на індійський нафтопереробний завод. Половина цього обсягу була завантажена після двох перевалок з танкера на танкер.

Одна з них відбулася за участю судна, що перебуває під санкціями США. Інші санкціоновані США судна також перевантажували нафту Sokol, яка має бути доставлена наступного місяця.

Завжди буде елемент прорахованого ризику в імпорті російської нафти Індією, але нафтопереробні заводи здебільшого діяли обережно. По суті, їх не можна звинуватити в тому, як транспортується нафта,

– сказала Вандана Харі, засновниця Vanda Insights у Сінгапурі.

Зверніть увагу! Індія раніше заявляла, що судна під санкціями США не зможуть розвантажувати свої вантажі в країні. Водночас уряд прем’єр-міністра Нарендри Моді також наголошував, що дотримується лише обмежень, запроваджених ООН, і не виконує санкцій, накладених окремими країнами чи блоками.

Що ще відомо про постачання російської нафти до Індії

Bloomberg пише, що наприкінці березня танкер класу Афрамакс Viktor Titov, який був внесений до санкційного списку Мінфіну США в січні, завантажив близько 500 000 барелів нафти Sokol у російському порту Де-Кастрі. А поблизу порту Козьміно він здійснив перевалку на танкер Night Glory.

Це судно (також класу Афрамакс) попрямувало до вод поблизу Малайзії, де перевантажило нафту на судно класу Суєзмакс Cordelia Moon. Воно розвантажилося на нафтопереробному заводі в Джамнагарі на заході Індії наприкінці травня.

Night Glory і Cordelia Moon перебувають під санкціями Великої Британії, але не Сполучених Штатів.

Зауважте! Інші танкери під санкціями США також брали участь у торгівлі, включаючи Captain Kostichev та Victor Konetsky, згідно з даними Kpler.