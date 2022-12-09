Різке гальмування: інфляція у листопаді сповільнилася до 0,7%

Цього місяця споживчі ціни підвищилися у середньому на 0,7%. Це на 1,8% кращий показник, ніж минулого місяця.

Інфляційні показники у листопаді оприлюднила Державна служба статистики.

Актуально Не все так погано: в НБУ розповіли, що буде з ростом цін у 2023 році

Наскільки піднялися ціни

Загалом на продукти харчування та безалкогольні напої у листопаді підвищилися на 0,6%, а житлово-комунальні послуги – на 0,2%. Послуги, пов'язані з охороною здоров'я, - підвищилися на 1,0%. На освіту ціни не змінилися. А одяг та взуття навпаки подешевшали на 1,6%.

Загалом порівняно з листопадом 2021 року у листопаді 2022 року споживчі ціни підвищилися на 26,5%. У січні-листопаді 2022 року інфляція становила 25,7%.

Базовий індекс споживчих цін у листопаді 2022 року збільшився на 1,3%, а з грудня попереднього року піднявся на 21,6%.

Що таке базова інфляція?

Базова інфляція є однією зі складових загальної інфляції, але виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом чинників, що мають адміністративні, випадкові або сезонні властивості.

Нагадаємо, у жовтні споживча інфляція склала 2,5%. Найбільше минулого місяця подорожчали яйця – на 60,5% за місяць та на 81,4% у порівнянні з цим періодом минулого року.