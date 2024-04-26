Інфляція знизилася до десятирічного мінімуму: Мінекономіки пояснило причини

Міністерство економіки пояснило, чому інфляція знизилася до десятирічного мінімуму. У березні 2024 року споживчі ціни зросли лише на 0,5% за місяць, сповільнивши річні темпи до 3,2%.

Що відбувається на споживчому ринку

Мінекономіки оцінило зростання ВВП в березні 2024 року на рівні 4,6% порівняно з попереднім роком, а зростання за перший квартал становило 4,5%.

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Цінова ситуація на споживчому ринку України в березні 2024 року залишалася стабільною, зі зростанням споживчих цін на 0,5% за місяць, що призвело до подальшого сповільнення річних темпів інфляції до 3,2%.

Мінекономіки відзначає, що цей показник інфляції є найнижчим за останні десять років. У порівнянні, в мирний період 2019 – 2021 років ціни у березні зростали в середньому на 1,1%.

Що стримувало інфляцію

Наявність достатньої кількості продуктів на ринку попри логістичні виклики та експортні обмеження на українську агропродукцію, що вводились деякими європейськими країнами;

Обмежений попит у воєнний час;

Державний контроль над ціновою стабільністю, особливо через утримання стабільних комунальних тарифів;

Покращення інфляційних очікувань серед населення;

Відносно стабільний курс гривні до іноземних валют та стабільність монетарної політики.

! Доходи держбюджету в березні зросли на 22,9% порівняно з минулим роком, склавши 240,7 мільярда гривень, а загальні витрати держбюджету збільшилися на 15,5%, досягнувши 347,7 мільярда гривень. Березневий дефіцит держбюджету склав 103,8 мільярда гривень.