Ціни падають: яка в Україні ситуація з інфляцією
Джерело:Національний банк України
У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася з 21,3% до 17,9% у річному вимірі. У травні її сповільнення триває, темпи здорожчання продовольчих товарів суттєво знизились, а ціни деяких продуктів навіть знизились.
Чому сповільнилась інфляція
Аналітики НБУ не наводять точних цифр оцінки інфляції за травень. Проте за оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 15,5%.
Читайте також Черешні по 1000 гривень не буде, а помідори коштуватимуть дорого: чого чекати від цін у червні
Причини сповільнення інфляції:
- достатня пропозиція продовольства та пального;
- зміцнення гривні на готівковому валютному ринку;
- поліпшення інфляційних очікувань;
- ефект бази порівняння минулого року;
- зниження цін на пальне.
Який рівень інфляції в травні / Скриншот з огляду НБУ
Крім того, зазначили в регуляторі, фундаментальний інфляційний тиск також послаблювався під впливом:
- поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку;
- все ще слабкого споживчого попиту;
- зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці.
За оцінками, зазначені чинники продовжували сповільнювати інфляцію і в травні,
– зазначили в НБУ.
Що з цінами
Як повідомили в Нацбанку, подорожчання продовольчих товарів в Україні суттєво сповільнилося. Причини цього:
- зниження темпів зростання витрат на сировину та пальне;
- відновленням виробничих та логістичних ланцюгів – зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.
Зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов’язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії. Ціни на крупи та борошно знизилися, а на цукор – сповільнили зростання,
– розповіли в регуляторі.
Втім, визнали там, попри сезонне збільшення пропозиції річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися. Крім того, продовжили зростати ціни на м'ясо – з огляду на:
- обмежені можливості виробництва;
- слабкий імпорт.