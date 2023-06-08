Ціни падають: яка в Україні ситуація з інфляцією

У квітні 2023 року споживча інфляція в Україні знизилася з 21,3% до 17,9% у річному вимірі. У травні її сповільнення триває, темпи здорожчання продовольчих товарів суттєво знизились, а ціни деяких продуктів навіть знизились.

Чому сповільнилась інфляція

Аналітики НБУ не наводять точних цифр оцінки інфляції за травень. Проте за оприлюдненим графіком, інфляція уповільнилась приблизно до 15,5%.

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Причини сповільнення інфляції:

достатня пропозиція продовольства та пального;

зміцнення гривні на готівковому валютному ринку;

поліпшення інфляційних очікувань;

ефект бази порівняння минулого року;

зниження цін на пальне.

Який рівень інфляції в травні / Скриншот з огляду НБУ

Крім того, зазначили в регуляторі, фундаментальний інфляційний тиск також послаблювався під впливом:

поліпшення інфляційних та курсових очікувань в умовах сприятливої ситуації на валютному ринку;

все ще слабкого споживчого попиту;

зменшення тиску з боку витрат на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

За оцінками, зазначені чинники продовжували сповільнювати інфляцію і в травні,

– зазначили в НБУ.

Що з цінами

Як повідомили в Нацбанку, подорожчання продовольчих товарів в Україні суттєво сповільнилося. Причини цього:

зниження темпів зростання витрат на сировину та пальне;

відновленням виробничих та логістичних ланцюгів – зокрема на тлі стабільної ситуації в енергетиці.

Зниження світових цін на тлі слабкого попиту, а також невизначеність, пов’язана з обмеженням транзиту продовольства через сусідні країни ЄС, зумовили сповільнення здорожчання молочних продуктів та соняшникової олії. Ціни на крупи та борошно знизилися, а на цукор – сповільнили зростання,

– розповіли в регуляторі.

Втім, визнали там, попри сезонне збільшення пропозиції річні темпи зростання цін на яйця пришвидшилися. Крім того, продовжили зростати ціни на м'ясо – з огляду на: