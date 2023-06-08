Почему замедлилась инфляция
Аналитики НБУ не приводят точных цифр оценки инфляции за май. Однако по обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 15,5%.
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Причины замедления инфляции:
- достаточное предложение продовольствия и топлива;
- укрепление гривны на наличном валютном рынке;
- улучшение инфляционных ожиданий;
- эффект базы сравнения в прошлом году;
- снижение цен на топливо.
Какой уровень инфляции в мае / Скриншот по обзору НБУ
Кроме того, отметили в регуляторе, фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием:
- улучшения инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке;
- все еще слабого потребительского спроса;
- уменьшения давления со стороны трат на фоне стабильной ситуации в энергетике.
По оценкам, указанные факторы продолжали замедлять инфляцию и в мае,
– отметили в НБУ.
Что с ценами
Как сообщили в Нацбанке, подорожание продовольственных товаров в Украине существенно замедлилось. Причины этого:
- снижение темпов роста затрат на сырье и топливо;
- восстановление производственных и логистических цепей – в частности, на фоне стабильной ситуации в энергетике.
Снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар – замедлили рост,
– рассказали в регуляторе.
Впрочем, признали там, несмотря на сезонное увеличение предложения годовые темпы роста цен на яйца ускорились. Кроме того, продолжили расти цены на мясо – по причинам:
- ограниченных возможностей производства;
- слабого импорта.