Почему замедлилась инфляция

Аналитики НБУ не приводят точных цифр оценки инфляции за май. Однако по обнародованному графику, инфляция замедлилась примерно до 15,5%.

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Причины замедления инфляции:

  • достаточное предложение продовольствия и топлива;
  • укрепление гривны на наличном валютном рынке;
  • улучшение инфляционных ожиданий;
  • эффект базы сравнения в прошлом году;
  • снижение цен на топливо.

Какой уровень инфляции в мае / Скриншот по обзору НБУ

Кроме того, отметили в регуляторе, фундаментальное инфляционное давление также ослаблялось под влиянием:

  • улучшения инфляционных и курсовых ожиданий в условиях благоприятной ситуации на валютном рынке;
  • все еще слабого потребительского спроса;
  • уменьшения давления со стороны трат на фоне стабильной ситуации в энергетике.

По оценкам, указанные факторы продолжали замедлять инфляцию и в мае,
– отметили в НБУ.

Что с ценами

Как сообщили в Нацбанке, подорожание продовольственных товаров в Украине существенно замедлилось. Причины этого:

  • снижение темпов роста затрат на сырье и топливо;
  • восстановление производственных и логистических цепей – в частности, на фоне стабильной ситуации в энергетике.

Снижение мировых цен на фоне слабого спроса, а также неопределенность, связанная с ограничением транзита продовольствия через соседние страны ЕС, обусловили замедление удорожания молочных продуктов и подсолнечного масла. Цены на крупу и муку снизились, а на сахар – замедлили рост,
– рассказали в регуляторе.

Впрочем, признали там, несмотря на сезонное увеличение предложения годовые темпы роста цен на яйца ускорились. Кроме того, продолжили расти цены на мясо – по причинам:

  • ограниченных возможностей производства;
  • слабого импорта.