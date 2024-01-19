Ціни на продукти у 2024 році зростуть: якою буде ситуація з інфляцією

У 2024 році прогнозується, що інфляція в Україні дещо зросте порівняно з минулим роком. У зв'язку з цим вартість продуктів зросте ще більше.

Чого чекати від цін у 2024 році

Економіст, інвестиційний банкір Сергій Фурса розповів, що в Україні, як і в цілому світі, існує тенденція, що споживачі помічають лише зростання цін, а от їх зниження – ні. Він очікує, що борщовий набір протягом року може зрости у вартості.

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Сергій Фурса Економіст, інвестиційний банкір Коли щось не вдається зберігати, наприклад овочі, то це створює дефіцит у зимовий період. Власне, це і сталося, тому ми й бачимо певні цінові коливання. Це природно.

Також він розповів, що інфляція у 2024 році може зрости, проте все ще буде у контрольованих рамках.

У 2022 році інфляція в Україні становила 26%, але уже до кінця 2023 року вона суттєво знизилася до 5%.

Цього року очікується, що інфляція буде дещо вищою – у межах 10%… Динаміка буде більшою, ціни зростатимуть більше, ніж торік. Але інфляція буде залишатися під контролем. Сезонність цін, скоріш за все, ми також спостерігатимемо, але, думаю, що ринок адаптується, тому коливання будуть меншими, ніж у 2023 році,

– підсумував Фурса.

Як змінилися ціни на продукти у 2023 році

Протягом минулого року найбільше знизилася вартість гречки – на 59,2%, до 30,5 гривні. Також у ціні впали олія, крупи та деякі овочі.

На що впала ціна найбільше: