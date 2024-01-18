Що стоїть за "яєчним шоком"

Президент Володимир Путін публічно за це вибачився, при цьому поклавши відповідальність за "яєчний шок"на уряд. А власник птахофабрик – навіть пережив замах на вбивство.

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Зазначається, що за стрімким зростанням цін – приблизно на 60% у річному вимірі – стоїть низка факторів, що свідчать про негаразди в економіці.

Все це робить яєчний шок проявом дисбалансу, що формується у військовій економіці Росії. Минулого року країна перевершила очікування, зафіксувавши пристойне зростання, оскільки Москва збільшила військове виробництво і роздавала субсидовані кредити споживачам і бізнесу. Проте така масштабна підтримка призвела до перегріву економіки,

– заявляють автори.

Відтак, шкоди галузі птахівництва завдали санкції:

розірвались ланцюги поставок обладнання;

слабкий рубль зробив імпорт кормів і ветпрепаратів дорожчим;

також відчувається дефіцит робочої сили.

У тому числі зростання державних витрат призвело до підвищення зарплат, що збільшило попит на продукти та інші товари.

Який рівень інфляції у Росії

Як наслідок, річна інфляція у 2023 році – склала 7,4%. Це майже вдвічі перевищило ціль ЦБ, а урядові іпотечні програми сприяли роздуванню житлової бульбашки.

Відтак, економісти очікують, що зростання сповільниться, оскільки ЦБ підвищує відсоткові ставки, а санкції продовжують діяти.

Оскільки війна в Україні триває вже третій рік, яєчна криза демонструє, як Росія намагається збалансувати суперечливі економічні імперативи – фінансування війни, заспокоєння народного невдоволення та утримання економіки в рівновазі, в тому числі за допомогою стабільних цін,

– йдеться у статті.

При цьому, інфляція викликає все більше занепокоєння у Путіна напередодні виборів.

Які прогнози на майбутнє

За висловами економістки з Oxford Economics, Тетяни Орлової, вартість яєць складає відносно невеликий відсоток вартості споживчого кошика. Однак, споживачі часто відчувають різке зростання цін, що може підсилити очікування інфляції.

Зауважте! Це вже викликає занепокоєння у Центрального банку Росії.

Експерти передбачають, що інфляція на яйцях незабаром стабілізується, але ціни залишатимуться на високому рівні. Зазначається, що росіяни ще довго будуть розплачуватися за наслідки ізоляції з власної кишені.