Що стоїть за "яєчним шоком"
Президент Володимир Путін публічно за це вибачився, при цьому поклавши відповідальність за "яєчний шок"на уряд. А власник птахофабрик – навіть пережив замах на вбивство.
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Зазначається, що за стрімким зростанням цін – приблизно на 60% у річному вимірі – стоїть низка факторів, що свідчать про негаразди в економіці.
Все це робить яєчний шок проявом дисбалансу, що формується у військовій економіці Росії. Минулого року країна перевершила очікування, зафіксувавши пристойне зростання, оскільки Москва збільшила військове виробництво і роздавала субсидовані кредити споживачам і бізнесу. Проте така масштабна підтримка призвела до перегріву економіки,
– заявляють автори.
Відтак, шкоди галузі птахівництва завдали санкції:
- розірвались ланцюги поставок обладнання;
- слабкий рубль зробив імпорт кормів і ветпрепаратів дорожчим;
- також відчувається дефіцит робочої сили.
У тому числі зростання державних витрат призвело до підвищення зарплат, що збільшило попит на продукти та інші товари.
Який рівень інфляції у Росії
Як наслідок, річна інфляція у 2023 році – склала 7,4%. Це майже вдвічі перевищило ціль ЦБ, а урядові іпотечні програми сприяли роздуванню житлової бульбашки.
Відтак, економісти очікують, що зростання сповільниться, оскільки ЦБ підвищує відсоткові ставки, а санкції продовжують діяти.
Оскільки війна в Україні триває вже третій рік, яєчна криза демонструє, як Росія намагається збалансувати суперечливі економічні імперативи – фінансування війни, заспокоєння народного невдоволення та утримання економіки в рівновазі, в тому числі за допомогою стабільних цін,
– йдеться у статті.
При цьому, інфляція викликає все більше занепокоєння у Путіна напередодні виборів.
Які прогнози на майбутнє
За висловами економістки з Oxford Economics, Тетяни Орлової, вартість яєць складає відносно невеликий відсоток вартості споживчого кошика. Однак, споживачі часто відчувають різке зростання цін, що може підсилити очікування інфляції.
Експерти передбачають, що інфляція на яйцях незабаром стабілізується, але ціни залишатимуться на високому рівні. Зазначається, що росіяни ще довго будуть розплачуватися за наслідки ізоляції з власної кишені.