Стоящий за "яичным шоком"

Президент Владимир Путин публично за это извинился, при этом возложив ответственность за "яичный шок" на правительство. А владелец птицефабрик – даже покушался на убийство.

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Отмечается, что за стремительным ростом цен – примерно на 60% в годовом измерении – стоит ряд факторов, что свидетельствуют о проблемах в экономике.

Все это делает яичный шок проявлением формирующегося в военной экономике России дисбаланса. В прошлом году страна превзошла ожидания, зафиксировав приличный рост, поскольку Москва увеличила военное производство и раздавала субсидированные кредиты потребителям и бизнесу. Однако такая масштабная поддержка привела к перегреву экономики.

– заявляют авторы.

Следовательно, вред отрасли птицеводства нанесли санкции :

разорвались цепи поставок оборудования;

слабый рубль сделал импорт кормов и ветпрепаратов более дорогим;

также ощущается дефицит рабочей силы.

В том числе рост государственных расходов привел к повышению зарплат, что увеличило спрос на продукты и другие товары

Каков уровень инфляции в России

Как следствие, годовая инфляция в 2023 году – составила 7,4%. Это почти вдвое превысило цель ЦБ, а правительственные ипотечные программы способствовали раздуванию жилого пузыря.

Следовательно, экономисты ожидают, что рост замедлится, поскольку ЦБ повышает процентные ставки, а санкции продолжают действовать.

Поскольку война в Украине продолжается уже третий год, яичный кризис демонстрирует, как Россия пытается сбалансировать противоречивые экономические императивы – финансирование войны, успокоение народного недовольства и удержание экономики в равновесии, в том числе с помощью стабильных цен.

– говорится в статье.

При этом инфляция вызывает все больше беспокойство у Путина в преддверии выборов.

Какие прогнозы на будущее

По выражению экономистки из Oxford Economics, Татьяны Орловой, стоимость яиц составляет относительно небольшой процент стоимости потребительской корзины. Однако потребители часто испытывают резкий рост цен, что может усилить ожидания инфляции.

Заметьте! Это уже вызывает беспокойство у Центрального банка России.

Эксперты предполагают, что инфляция на яйцах в скором времени стабилизируется, но цены будут оставаться на высоком уровне. Отмечается, что россияне еще долго будут расплачиваться за последствия изоляции из собственного кармана.