В Україні сповільниться інфляція: НБУ пояснив, коли це стане можливим
У липні зростання споживчої інфляції відновилося. А от базової – продовжилось. Як передбачає регулятор, у другому півріччі 2026 року відбуватиметься пришвидшення інфляції.
Як змінився рівень інфляції в Україні?
Наразі передбачається прискорення споживчої інфляції та базового показника. Як зауважив регулятор, за підсумками 2026 року вони очікуються на рівні 10% та 9,2%, відповідно.
Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди,
– наголосив Нацбанк.
Як показують дані регулятора, у червні ситуація була така:
- споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% рік до року;
- базова надалі пришвидшувалась і склала 8,1% рік до року (це вище ніж траєкторія прогнозу НБУ).
Зверніть увагу! Споживча інфляція сповільнювалась саме завдяки розширенню пропозиції сирих харчових продуктів.
Що буде з інфляцією у 2027 році?
Згідно з прогнозами Нацбанку, у 2027 році інфляція почне знижуватись. Вона сягне – 6,9%. А от цільового показника – 5% вдасться досягнути в кінці 2028 року.
Таким змінам сприятимуть:
- зменшення дефіциту бюджету;
- зменшення тиску на ринок праці;
- збільшення обсягів врожаїв;
- покращення ситуації в енергетиці;
- а також – заходи НБУ.
Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку. З 31 липня 2026 року вона складатиме 15,5%. Раніше цей показник був на рівні – 15%.
Як вказує регулятор, завдяки цим змінам, зокрема, буде збільшуватись привабливість гривневих активів. До того ж це рішення позитивно вплине на рівень інфляції.