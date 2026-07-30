В Україні сповільниться інфляція: НБУ пояснив, коли це стане можливим

У липні зростання споживчої інфляції відновилося. А от базової – продовжилось. Як передбачає регулятор, у другому півріччі 2026 року відбуватиметься пришвидшення інфляції.

Як змінився рівень інфляції в Україні?

Наразі передбачається прискорення споживчої інфляції та базового показника. Як зауважив регулятор, за підсумками 2026 року вони очікуються на рівні 10% та 9,2%, відповідно.

Така динаміка зумовлюватиметься розширенням бюджетних стимулів, подальшим зростанням витрат підприємств на оплату праці, а також вторинними ефектами від подорожчання пального та послаблення гривні в попередні періоди,

– наголосив Нацбанк.

Як показують дані регулятора, у червні ситуація була така:

споживча інфляція очікувано сповільнилася до 7,2% рік до року;

базова надалі пришвидшувалась і склала 8,1% рік до року (це вище ніж траєкторія прогнозу НБУ).

Зверніть увагу! Споживча інфляція сповільнювалась саме завдяки розширенню пропозиції сирих харчових продуктів.

Що буде з інфляцією у 2027 році?

Згідно з прогнозами Нацбанку, у 2027 році інфляція почне знижуватись. Вона сягне – 6,9%. А от цільового показника – 5% вдасться досягнути в кінці 2028 року.

Таким змінам сприятимуть:

зменшення дефіциту бюджету;

зменшення тиску на ринок праці;

збільшення обсягів врожаїв;

покращення ситуації в енергетиці;

а також – заходи НБУ.

Нагадаємо, НБУ ухвалив рішення підвищити облікову ставку. З 31 липня 2026 року вона складатиме 15,5%. Раніше цей показник був на рівні – 15%.

Як вказує регулятор, завдяки цим змінам, зокрема, буде збільшуватись привабливість гривневих активів. До того ж це рішення позитивно вплине на рівень інфляції.