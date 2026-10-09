Інфляція вже сягнула 10%: які товари різко зросли у ціні

Інфляція на споживчому ринку у вересні 2026 року становила 2,1% порівняно із серпнем поточного року. А 10,0% – порівнянно із вереснем 2025 року.

Що відбувається з інфляцією та цінами в Україні

Базова інфляція – 2,0% до серпня 2026 року та 8,8% до вересня 2025 року, про що повідомляє Державна служба статистики.

Згідно з інформацією, на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,9%. Найбільше (на 43,6%) подорожчали яйця.

Також на 8,3 – 1,7% зросли ціни на цукор, рис, продукти переробки зернових, сало, молоко, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, соняшникову олію, м’ясо та м’ясопродукти.

Однак зафіксували й падіння цін. На 5,7% і 2,3% подешевшали фрукти та овочі.

Одяг і взуття подорожчали на 8,5%, зокрема:

одяг – на 9,4%;

взуття – на 7,6%.

Відбулося й зростання тарифів на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива – на 0,8%. Здебільшого причиною стали підвищення тарифів на водопостачання на 5,6% та каналізацію – на 5,5%.

Ціни у сфері охорони здоров’я також збільшилися – на 1,7% – насамперед коштом підвищення цін на фармацевтичну продукцію на 2,6%.

Крім того, відбулося подорожчання палива та мастил на 5,2% та проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,5%.

Послуги освіти подорожчали на 17,4%:

вищої – на 23,3%;

середньої – на 14,3%.

Нагадаємо, що у серпні споживчі ціни в Україні зросли на 0,1%, якщо порівнювати з липнем. А у річному вимірі інфляція підскочила до 8,1%.

Зокрема, з високим рівнем інфляції зіштовхнулася Польща. Споживчі ціни у країні зросли на 4% у вересні у річному вимірі проти 3,4% у серпні.