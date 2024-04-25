У НБУ повідомили, чи сповільнюється інфляція в Україні
25 квітня 2024, 14:29Читать новость на русском
Упродовж січня – березня інфляція сповільнювалася швидше, ніж очікував НБУ. Тож регулятор покращив прогноз та очікує, що вона становите 8,2% у 2024 році.
Що відбувається із рівнем інфляції в Україні
Споживча інфляція сповільнилася до 3,2% річних у березні та була нижчою за прогноз. В НБУ розповіли, що цьому посприяла тепла зимова погода, збільшення запасів сирої їжі та зменшенню витрат бізнесу на енергію, передає 24 Канал.
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Що стосується базової інфляції, то вона теж сповільнювалася: до 4,2% чому сприяли ефекти від здешевлення сирих продовольчих товарів на оброблені продукти харчування та деякі послуги.
Яким буде рівень інфляції даліНБУ покращив прогноз інфляції – з 8,6% до 8,2% на 2024 рік. Регулятор очікує її закріплення в цільовому діапазоні 5% ± 1 відсотковий пункт упродовж наступних років. цьому сприятиме поступова нормалізація умов для функціонування економіки; послаблення зовнішнього інфляційного тиску.
Також НБУ очікує, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%.