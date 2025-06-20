Інфляція пікова: у Нацбанку спрогнозували, наскільки зростуть ціни

Офіційна статистика показує прискорення інфляції у травні 2025 року. Відповідно українці непокояться через зростання цін та не знають чого чекати упродовж літа й осені.

Доктор економічних наук, член Ради Нацбанку України Василь Фурман розповів 24 Каналу, що оновлений прогноз ми побачимо в липні. Перед тим мовилось, що інфляція буде однознаковою, тобто до 10%

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Наскільки зростуть ціни

"Зараз інфляція пікова – близько 16% за оцінками Державної служби статистики. Національний банк це прогнозував і говорив про те, що пік ми пройдемо десь в середині року, далі інфляція піде на зменшення", – пояснив Василь Фурман.

За квітневим прогнозом вона мала становити 8,7% Якщо говоримо про зростання цін, то у 2026 році це близько 5%. У 2027 – так само.

Є пояснення, чому ми маємо достатньо високу інфляцію. Перший і ключовий чинник – це війна та її наслідки. Ворог нищить економічну інфраструктуру, підприємства, відповідно ми виробляємо менше,

– додав член Ради Нацбанку.

Крім того, Україна купує багато генераторів, установок, вкладає в енергобезпеку, альтернативну енергетику. Тобто мовиться про інвестиції. Зростання заробітної плати – це зараз собівартість продукції. Вона також впливатиме на інфляцію.

Весна у 2025 році не була сприятливою, поки невідомо, який ми отримали врожай. Це вплинуло на постачання овочів і фруктів на прилавки українських громадян. Однак, це сезонний чинник, можна сподіватися, що ціни почнуть зменшуватися на цю групу товарів.

Яке співвідношення зі світовими цінами

Щодо ЄЕП (Єдиного економічного простору), то там Державна служба статистики відзначила значне зростання – понад 70%, якщо порівнювати з цінами 2024 року.

Український експорт та економіка – є відкритими. Якщо світові ціни більші, ніж в нас, то український експорт туди продає. За оцінками Національного банку, наші ціни уже наблизилися до цін на світових ринках.

Теоретично ми можемо імпортувати продукцію, і цей імпорт не буде істотно відображатися на цінах, тому що вони вже досягли рівня світових,

– зауважив Василь Фурман.

Також прогноз щодо врожаю у 2025 році більший. Але всі остаточні цифри ми побачимо у блоковому макропрогнозі, в інвестиційному звіті Національного банку України. Там будуть оновлення, щодо економічного зростання, інфляції та багатьох інших показників.

До слова, долар продовжує падати. Він обвалився до свого мінімуму за останні 3 роки. На це вплинули звіт щодо інфляції США та очікування, що Федеральний резерв не знижуватиме ставки.