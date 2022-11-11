Інфляція в Україні пришвидшилася: які продукти подорожчали найбільше

Інфляція у жовтні пришвидшилася у порівнянні з вереснем. Проте такі темпи виявились кращими за прогнози аналітиків.

За даними Держстату, у жовтні інфляція в Україні склала 2,5% порівняно з вереснем і 24,8% з початку року. З минулого місяця вона пришвидшилася на 0,6%. Найбільше подорожчали яйця, а також овочі та фрукти.

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Базова інфляція у жовтні склала 1,9% порівняно із вереснем, а з початку року склала 20,1%.

Як змінились ціни

Базова інфляція є однією зі складових загальної інфляції, але виключає короткострокові нерівномірні зміни цін під впливом чинників, що мають адміністративні, випадкові або сезонні властивості.

Найбільше подорожчали яйця – на 60,5% за місяць та на 81,4% у порівнянні з цим періодом минулого року. На 7% за місяць піднялися у ціні овочі, загалом інфляція становила 78,8% за рік. Також на 4,1% та 3,7% подорожчали фрукти та риба і продукти з риби.​

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%. Одяг і взуття подорожчали на 1,9%, зокрема, взуття - на 2,1%, одяг - на 1,7%. Загалом харчові продукти та безалкогольні напої подорожчали на 4,2%, що склало 62,6% з минулого жовтня. На 4,8% подешевшали продукти переробки зернових.

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