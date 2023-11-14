Розвиток української оборонної промисловості: які нововведення готує Міноборони

Виробництво військових товарів в Україні має розширюватись. Для того аби укріплювати український оборонний комплекс, потрібно шукати шляхи масштабування таких підприємств.

Як буде розвиватись українська оборонна промисловість

Відбулася зустріч між представниками Міноборони України та українськими бізнесменами. Під час засідання обговорювали як саме буде розвиватись оборонна промисловість та виробництва для забезпечення військових.

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У Міноборони наголосили, що зараз відбувається масштабна робота над тим, аби масово виробляти каски, одяг, тактичне спорядження і навіть їжу для військових на території України. Завдяки розвитку місцевих підприємств, логістика стане простішою, а забезпечення армії відбуватиметься швидше.

Перед розширенням виробництв, Міноборони буде аналізувати усі пропозиції, які готові надати українські підприємці. Безумовно найважливішим фактом буде співвідношення якості виготовлених товарів до їхньої ціни.

Бізнесмени відповіли, що вони готові до співпраці. Важливим питанням залишається те, як саме виглядатиме ця взаємодія. Адже підприємці мають завчасно планувати витрати, які необхідні для реалізації замовлення Міноборони.

Забезпеченням українських оборонців у 2024 році займатиметься "Агенція закупівель у сфері оборони". Це підприємство належить до Міноборони. Яка продукція має виготовлятись:

бронежилети;

каски;

їжа;

пально-мастильні матеріали;

тактичне спорядження;

одяг.

Раніше у Міноборони оголосили про те, що їхня агенція "Державний оператор тилу" першочергово здійснить закупку турнікетів.