Як пенсіонеру оформити інвалідність у 2025 році
- Оформлення інвалідності пенсіонером в 2025 році включає звернення до лікаря, проходження досліджень, та подання документів до експертної команди для оцінки.
- Експертна комісія приймає рішення про інвалідність, яке може бути оскаржене; під час війни можливе дистанційне оформлення.
Українці, котрі втратили працездатність через певні захворювання або потребують постійного догляду, мають право оформити інвалідність. Пенсіонери також можуть це зробити.
Як оформити інвалідність пенсіонеру
У 2025 році пенсіонеру необхідно звернутися до свого лікаря та пройти кілька етапів для оформлення інвалідності через експертну комісію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.
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Процес оформлення інвалідності складається з таких кроків:
- Людина звертається до лікаря, який вирішує, чи потрібно направляти її до експертної команди для встановлення інвалідності.
- Лікар за необхідності надає направлення пацієнту на аналізи та дослідження для формування пакета документів для експертної команди.
- Лікар збирає документи на основі отриманих досліджень і подає пакет до експертної команди.
За кілька днів до проходження експертної комісії людині повідомляють, куди й о котрій вона має прибути.
Варто знати! Якщо рішення експертної комісії зі встановлення інвалідності людину не задовольнить, вона може оскаржити його у обласному центрі оцінювання інвалідності.
Як відбувається оцінювання інвалідності пенсіонера
У визначений час експертна комісія проводить оцінювання інвалідності пенсіонера. Це може відбуватися у травматології чи хірургії, залежно від того, що стало причиною інвалідності людини.
- Під час оцінки члени експертної комісії виносять рішення та рекомендації по реабілітації.
- Рішення експертної комісії передається до Міністерства соціальної політики України.
- На основі рішення експертної комісії будуть призначатися пенсії або соціальні виплати, призначені для людей з інвалідністю.
Разом з тим експертна комісія може направити людину на додаткове медичне обстеження, однак лише один раз.
Важливо! Під час війни та протягом 6 місяців після її завершення всі українці, і пенсіонери в тому числі мають право оформити інвалідність дистанційно. Тобто експертна комісія розглядає справу пацієнта без його присутності та виносить рішення про відмову чи надання інвалідності.