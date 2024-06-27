Краще, ніж купувати валюту: чи варто вкладати гроші в гривню

НБУ намагається зберегти інвестиційну привабливість гривні, і наразі це йому вдається. Про те, чи є інвестування у гривневі фінансові інструменти вигіднішим, ніж у валюту, читайте далі.

Інвестування у гривню

Інвестування у гривневі фінансові інструменти залишаються більш вигідними, ніж у валюту. Під час дискусії на останньому монетарному засіданні НБУ, за підсумками якого було знижено облікову ставку до 13%, учасники дійшли висновку, що гривневі заощадження залишаються привабливими.

Читайте також: Чому девальвація гривні буде з часом посилюватись

У разі зниження облікової ставки до 12,5% вона й надалі залишатиметься значно вищою як за поточний, так і очікуваний рівень інфляції. Відповідно, реальна дохідність ОВДП і депозитів теж лишатиметься додатною, тож ці інструменти користуватимуться попитом. До того ж активна конкуренція банків за вкладників, особливо великих, стримуватиме зниження ринкових ставок,

– зазначено у повідомленні НБУ.

Щобільше, регулятор вважає, що стрімкіше зниження облікової ставки може спонукати вкладників активніше фіксувати вищу дохідність у довгострокових гривневих інструментах.

Заощаджувати у валюті чи у гривні

! Згідно з даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, від початку року загальний приріст вкладів становив 31,3 мільярда гривень.

Дмитро Мусієнко, член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу, зазначає, що минулого року, після стрімкого зростання у 2022-му, заощадження в доларах стали менш привабливими, тоді як гривневі вклади забезпечили дохід, який перевищив інфляцію.

За останні місяці долар поступово відіграє свої позиції з погляду привабливої інвестиції. Тому не будемо оригінальними і порекомендуємо диверсифікувати свої заощадження в різних валютах,

— сказав Мусієнко.

Водночас директор з управління локальними активами групи ICU Григорій Овчаренко вважає, що вибір між валютою і гривнею, як і з будь-якими іншими інвестиціями, залежить від цілей, умов та очікувань людини.

Гривневі активи можуть дати вам підвищену дохідність. Наприклад, річні ОВДП пропонують ставки на рівні 15%. Якщо ви очікуєте, що зростання курсу гривні буде меншим, тобто у червні 2025 гривня буде нижчою за 47 гривні, то інвестиції у гривню вигідні,

– вважає він.

Керівник проєктів управління продажів роздрібного бізнесу ОТП Максим Гончарук також зазначає, що сьогодні, розглядаючи банківський вклад як інструмент накопичення та примноження коштів, безперечно, депозити у національній валюті є значно вигіднішими в короткостроковій перспективі.