Чому девальвація триватиме

НБУ реалізовує стратегію поступової девальвації гривні. Цей процес не має ніяк позначитись на населенні та бізнесу.

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Віталій Ваврищук Голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU В частині валютної політики я вважаю одним з найбільших досягнень Національного банку те що він наважився на таку помірну контрольовану девальвацію гривні.

Ваврищук зазначив, що зараз НБУ не дає жодних орієнтирів відносно динаміки та глибини девальвації. Однак, за словами експерта, теперішня ситуація на ринку дає змогу прогнозувати плавність та послідовність цього процесу.

Навряд чи ми будемо бачити різку зміну обмінного курсу за короткий проміжок часу. Поточні темпи девальвації не створюють якихось суттєвих незручностей чи то для громадян, чи то для бізнесу. І мені видається, що в цій частині ми рухаємося у правильному напрямку,

– уточнює Ваврищук.

Яким буде курс в кінці червня

Банкірка Анна Золотько вважає, що в кінці червня попит на валюту дещо зросте. Саме тому, у всіх сегментах валютного ринку може відбутися здорожчання долара.

За прогнозом Золотько, у готівковому секторі валюта імовірно сягне 40,70 – 41,30 гривень за долар. Це майже на 50 копійок більше ніж тиждень тому.