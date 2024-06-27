Почему девальвация будет продолжаться

НБУ реализует стратегию постепенной девальвации гривны. Этот процесс не должен никак отразиться на населении и бизнесе.

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Виталий Ваврищук Глава департамента макроэкономических исследований группы ICU В части валютной политики я считаю одним из крупнейших достижений Национального банка то, что он решился на такую умеренную контролируемую девальвацию гривны.

Ваврищук отметил, что сейчас НБУ не дает никаких ориентиров относительно динамики и глубины девальвации. Однако, по словам эксперта, нынешняя ситуация на рынке позволяет прогнозировать плавность и последовательность этого процесса.

Вряд ли мы будем видеть резкое изменение обменного курса за короткий промежуток времени. Текущие темпы девальвации не создают каких-то существенных неудобств или для граждан, или для бизнеса. И мне кажется, что в этой части мы движемся в правильном направлении,

– уточняет Ваврищук.

Каким будет курс в конце июня

Банкир Анна Золотько считает, что в конце июня спрос на валюту несколько возрастет. Именно поэтому, во всех сегментах валютного рынка может произойти подорожание доллара.

По прогнозу Золотько, в наличном секторе валюта вероятно достигнет 40,70 – 41,30 гривен за доллар. Это почти на 50 копеек больше чем неделю назад.