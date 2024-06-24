Какая ситуация на валютном рынке

Банкир Анна Золотько в своем комментарии 24 Каналу отметила, что на прошлой неделе размер валютных интервенций составил 722 миллиона долларов. Это на 175 миллионов долларов чем предыдущий показатель.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Значительное падение спроса произошло и на розничном рынке. В безналичном сегменте украинцы на прошлой неделе продали валюты даже чуть больше, чем приобрели. А в целом чистая покупка валюты населением за первые 4 дня недели сократилась до 162 миллионов долларов.

Золотько отмечает, что это закономерный процесс. Ведь, такое падение сопоставимо с показателями середины мая, до волны подорожания доллара.

Каким будет курс

По словам Золотько, ослабление давления на гривну со стороны спроса способствовало умеренному укреплению национальной валюты. На межбанке в течение недели котировки снизились так:

в понедельник колебания были в пределах 40,63 – 40,65 гривны за доллар;

в пятницу – 40,40 – 40,40 45 гривны за доллар.

При этом, в наличном сегменте стоимость доллара отошла от психологического уровня 41 гривна за доллар. Валюта стабилизировалась в коридоре 40,75 – 40 40,85 гривны за доллар

Из-за эффекта переходной даты я ожидаю умеренный рост спроса на валюту ближе к концу недели. В этот период вероятно умеренное подорожание иностранной валюты во всех сегментах валютного рынка

– отмечает Золотько.

По мнению банкира, в течение недели стоимость наличного доллара постепенно будет расти, Вероятно, она будет колебаться в пределах коридора 40,70 – 41,30 гривны за доллар.