Нужно ли выключать бойлер из розетки

Бойлер из розетки можно выключать, если речь идет об устаревшем бытовом приборе. Более новые технические средства оптимизированы, они не приносят лишних расходов.

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На полный нагрев воды расходуется больше электроэнергии, чем на поддержание температуры. То есть, гораздо лучше держать прибор включенным, нежели каждый раз запускать цикл.

Сэкономить, отключая бойлер из розетки можно, только, если водонагреватель используется нерегулярно.

Обратите внимание! Современные бойлеры имеют хорошую теплоизоляцию, соответственно, температура внутри прибора поддерживается хорошо, без дополнительных затрат.

Как сэкономить на использовании бойлера

В среднем, одна украинская семья, используя водонагреватель, тратит 200 киловатт-часов в месяц. После роста тарифа стоимость электроэнергии за киловатт-час достигла 4,32 гривны. Соответственно, только за пользование бойлером, придется отдать около 900 гривен.

Чтобы сэкономить, нужно: