Індекс iPhone: де найшвидше вдасться заробити на новий телефон

Україна в Індексі iPhone посіла четверте місце з кінця, як країна де потрібно працювати понад три місяці, аби купити новий гаджет. Найшвидше це вдасться зробити у Швейцарії, лише за близько 5 днів.

Індекс iPhone-2022

В команді Picodi зіставила місцеві ціни на індекс iPhone 14 Pro (128 гігабайтів) з заробітною платою в різних країнах світу. Таким чином Індекс iPhone являє собою вартість смартфона, виражену в робочих днях.

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Індекс iPhone для України

Цікаво! Середньостатистичний американець зможе дозволити собі новинку після відпрацювання 5,7 дня.

В Україні iPhone 14 Pro в базовій комплектації коштує 52 499 гривень. У США його вартість складає 999 доларів, однак це ціна без врахування податку. Нагадаємо, що в країні у кожному штаті розмір податку при купівлі речей різниться, однак в деяких все ж дорівнює нулю.

Щоб розрахувати Індекс iPhone, команда Picodi зважали на дані ПФУ про середню зарплату в Україні, яка становить 13 957 гривень, після сплати податків – 11 236 гривень.

Таким чином, середньостатистичний українець повинен відпрацювати 98,1 дня, щоб зібрати гроші на iPhone 14 Pro. І це за умови, що він буде відкладати на покупку всі зароблені гроші.

У порівнянні з минулим роком кількість днів збільшилася на 28,2 дня.

Індекс iPhone в Україні протягом останніх 5 років:

2018 — 136,7 дня;

2019 — 96,7 дня;

2020 — 87 днів;

2021 — 69,9 дня;

2022 — 98,1 дня.

Індекс iPhone для Європи

Найшвидше заробити на новий гаджет у Європі вдасться швейцарцям, всього лише за 4,6 дня.

Найповільніше – у турків. Їм доведеться працювати аж 146,7 дня.

Як рахували Індекс iPhone

Серед країн, що потрапили в рейтинг, найгірший результат показав Таджикистан, де iPhone дорівнює 179,5 трудоднів. Друге і третє місце з кінця займають Туреччина і Киргизстан з результатами 146,7 і 136,3 відповідно.

Індекс iPhone 2022 був розрахований на підставі офіційних цін iPhone 14 Pro (з пам’яттю 128 гігабайтів) у регіональних магазинах Apple або в авторизованих продавців. Інформація про середню заробітну плату була взята з сайтів органів державної статистики або відповідних міністерств і є актуальною на момент публікації цін на iPhone в конкретній країні.

Розмір зарплати після сплати податків розрахований за допомогою місцевих калькуляторів заробітних плат. Місячну зарплату команда Picodi поділила на 21 − середню кількість робочих днів у місяці. У країнах, де статистичні служби користуються тижневими ставками, розмір доходу був поділений на 5.