Индекс iPhone-2022

В команде Picodi сопоставила местные цены на индекс iPhone 14 Pro (128 гигабайт) с заработной платой в разных странах мира. Таким образом, индекс iPhone представляет собой стоимость смартфона, выраженную в рабочих днях.

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Интересно! Среднестатистический американец сможет позволить себе новинку после отработки 5,7 дня.

Индекс iPhone для Украины

В Украине iPhone 14 Pro в базовой комплектации стоит 52 499 гривен. В США его стоимость составляет 999 долларов, однако это цена без учета налога. Напомним, что в стране в каждом штате размер налога при покупке вещей отличается, однако у некоторых все же равен нулю.

Чтобы рассчитать Индекс iPhone, команда Picodi учитывала данные ПФУ о средней зарплате в Украине, которая составляет 13 957 гривен, после уплаты налогов – 11 236 гривен.

Таким образом, среднестатистический украинец должен отработать 98,1 дня, чтобы собрать деньги на iPhone 14 Pro. И это при условии, что он откладывает на покупку все заработанные деньги.

Обратите внимание! По сравнению с прошлым годом количество дней увеличилось на 28,2 дня.

Индекс iPhone в Украине за последние 5 лет:

2018 - 136,7 дня;

2019 - 96,7 дня;

2020 - 87 дней;

2021 - 69,9 дня;

2022 - 98,1 дня.

Индекс iPhone для Европы

Быстрее всего заработать на новый гаджет в Европе удастся швейцарцам, всего за 4,6 дня.

Медленней всего – у турок. Им придется работать 146,7 дня.

Среди попавших в рейтинг стран наихудший результат показал Таджикистан, где iPhone равен 179,5 трудодням. Второе и третье место с конца занимают Турция и Кыргызстан с результатами 146,7 и 136,3 соответственно.

Как считали Индекс iPhone

Индекс iPhone 2022 был рассчитан на основании официальных цен iPhone 14 Pro (с памятью 128 гигабайтов) в региональных магазинах Apple или авторизованных продавцов. Информация о средней заработной плате была взята с сайтов органов государственной статистики или соответствующих министерств и актуальна на момент публикации цен на iPhone в конкретной стране.

Размер зарплаты после уплаты налогов рассчитан с помощью местных калькуляторов. Месячную зарплату команда Picodi поделила на 21 – среднее количество рабочих дней в месяце. В странах, где статистические службы пользуются недельными ставками, размер дохода был разделен на 5.

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