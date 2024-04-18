Іран експортує рекордну за останні шість років кількість нафти

Економіка Ірану невпинно зростає через рекордні обсяги експорту нафти. Загалом експорт нафти досяг найвищого рівня за останні шість років, збільшуючи дохід країни на 35 мільярдів доларів на рік.

Експорт під загрозою санкцій

Цікаво, що рекордні поставки нафти відбуваються на тлі дискусій західних країн про введення додаткових санкцій у відповідь на агресію Ірану проти Ізраїлю.

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Так, в перші три місяці року Іран продавав близько 1,56 мільйона барелів нафти щодня, переважно в Китай, що є найбільшим показником з третього кварталу 2018 року.

Попри успіхи в експорті нафти, Іран зіштовхується з проблемами через прагнення США та ЄС посилити санкції після його атаки на Ізраїль.

! Наразі Вашингтон та Європейський Союз розробляють нові санкції проти Ірану, щоб переконати Ізраїль уникнути ескалації конфлікту. Міністр фінансів США Джанет Єллен визнала, що Іран продовжує експортувати нафту і зазначила, що необхідно зробити більше для обмеження цієї торгівлі.

Іран хоче обійти санкції

Нафтотрейдери Ірану вже розробили методи обходу санкцій. Основним споживачем іранської нафти є Китай, що дозволяє Ірану частково уникнути західного тиску.

США останнім часом активізували санкції проти окремих танкерів, що, ймовірно, транспортують іранську нафту. Зокрема, обмеження щодо двох танкерів були застосовані у лютому та ще щодо тринадцяти — у квітні.

Проте це мало мінімальний вплив на експорт. За рік флот, який Іран використовує для транспортування нафти, збільшився на п'яту частину до 253 суден, а кількість супертанкерів, здатних перевозити до 2 мільйонів барелів, подвоїлася з 2021 року.

Напад Ірану на Ізраїль

! За даними компанії Kpler, яка моніторить рух танкерів у світі, практично вся іранська нафта, продана цього року, була відправлена до Китаю. Аналітики попереджають, що агресивне застосування санкцій може дестабілізувати не тільки нафтовий ринок, а й вплинути на відносини між США та Китаєм.

Цими вихідними ізраїльські оборонні сили перехопили приблизно 300 ракет та дронів, випущених Іраном. Ця атака стала першою прямою спробою Тегерана атакувати Ізраїль, що викликало занепокоєння щодо можливості загострення регіонального конфлікту, адже Ізраїль розглядає варіанти відповіді.

! Ця напруженість наростала з моменту атаки ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня, що спричинило зростання цін на нафту більше ніж на 15% за цей рік до приблизно 90 доларів за барель.

Однак, після нападу Ірану ціни на нафту знизилися. Учасники ринку розглянули можливість, що нафтопостачання з регіону не зазнає серйозних перебоїв. Ціна на нафту марки Brent знизилася на 3% до 87,37 доларів за барель у середу.