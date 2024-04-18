Иран экспортирует рекордное за последние шесть лет количество нефти

Экономика Ирана неуклонно растет из-за рекордных объемов экспорта нефти. В целом экспорт нефти достиг самого высокого уровня за последние шесть лет, увеличивая доход страны на 35 миллиардов долларов в год.

Экспорт под угрозой санкций

Интересно, что рекордные поставки нефти происходят на фоне дискуссий западных стран о введении дополнительных санкций в ответ на агрессию Ирана против Израиля.

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Так, в первые три месяца года Иран продавал около 1,56 миллиона баррелей нефти ежедневно, преимущественно в Китай, что является наибольшим показателем с третьего квартала 2018 года.

Несмотря на успехи в экспорте нефти, Иран сталкивается с проблемами из-за стремления США и ЕС усилить санкции после его атаки на Израиль.

! Сейчас Вашингтон и Европейский Союз разрабатывают новые санкции против Ирана, чтобы убедить Израиль избежать эскалации конфликта. Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что Иран продолжает экспортировать нефть и отметила, что необходимо сделать больше для ограничения этой торговли.

Иран хочет обойти санкции

Нефтетрейдеры Ирана уже разработали методы обхода санкций. Основным потребителем иранской нефти является Китай, что позволяет Ирану частично избежать западного давления.

США в последнее время активизировали санкции против отдельных танкеров, которые, вероятно, транспортируют иранскую нефть. В частности, ограничения в отношении двух танкеров были применены в феврале и еще по тринадцати – в апреле.

Однако это имело минимальное влияние на экспорт. За год флот, который Иран использует для транспортировки нефти, увеличился на пятую часть до 253 судов, а количество супертанкеров, способных перевозить до 2 миллионов баррелей, удвоилось с 2021 года.

Нападение Ирана на Израиль

! По данным компании Kpler, которая мониторит движение танкеров в мире, практически вся иранская нефть, проданная в этом году, была отправлена в Китай. Аналитики предупреждают, что агрессивное применение санкций может дестабилизировать не только нефтяной рынок, но и повлиять на отношения между США и Китаем.

В эти выходные израильские оборонительные силы перехватили примерно 300 ракет и дронов, выпущенных Ираном. Эта атака стала первой прямой попыткой Тегерана атаковать Израиль, что вызвало беспокойство о возможности обострения регионального конфликта, ведь Израиль рассматривает варианты ответа.

Эта напряженность нарастала с момента атаки ХАМАС на Израиль 7 октября, что привело к росту цен на нефть более чем на 15% за этот год до примерно 90 долларов за баррель.

Однако после нападения Ирана цены на нефть снизились. Участники рынка рассмотрели возможность, что нефтеснабжение из региона не претерпит серьезных перебоев. Цена на нефть марки Brent снизилась на 3% до 87,37 долларов за баррель в среду.