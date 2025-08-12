В Ірані планують "обнулити" національну валюту. Уряд країни схвалив законопроєкт про деномінацію ріала.

Навіщо планують деномінацію?

Урядовці підтримали цей законопроєкт, щоб зменшити психологічний тиск, викликаний девальвацією валюти, та провести низку важливих реформ. Про це заявила представниця уряду Фатема Мохеджерані, повідомляє 24 Канал з посиланням на EFE.

Дивіться також Іран обурений через невдячну поведінку Росії, – CNN

Через інфляцію національна валюта практично нічого не коштувала,

– пояснила Мохеджерані.

Однак лише рішення уряду для деномінації ріалу недостатньо. Проєкт реформи грошей мають підтримати:

депутати меджлісу, тобто парламенту Ірану;

члени Ради вартових революції.

Тому наразі невідомо, коли грошову реформу вдасться втілити в життя.

Що відомо про деномінацію валюти? Деномінація валюти – це офіційне зменшення номінальної вартості грошових знаків шляхом “відсікання” певної кількості нулів. При цьому старі гроші обмінюють на нові за фіксованим курсом.

Що передбачає грошова реформа?

Раніше проєкт деномінації іранського ріала схвалив економічний комітет парламенту. За словами його голови Шамседдіна Хоссейні, після реформи валюта збереже свою назву.

Однак один новий ріал дорівнюватиме 10 000 нинішніх ріалів.

Також в обіг хочуть увести нову монету – геран. Один новий ріал буде дорівнювати 100 геранам.

Як зазначили в економічному комітеті, грошова реформа має спростити фінансові розрахунки та скоротити витрати на друк банкнот.

Варто знати! Грошові реформи в Ірані не проводилися з 1990-х років. Однак через міжнародні санкції країна зазнала ізоляції від світової банківської системи, а національна валюта знецінилась.