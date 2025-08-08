Як пише CNN, Тегеран усе більше втрачає терпіння через малу віддачу від співпраці з Росією, яку підтримує у війні з Україною не лише дронами, а й ракетами та іншими ресурсами, передає 24 Канал.

Дивіться також Буданов сказав, хто із союзників Росії становить для України найбільшу загрозу

У чому суть претензії Ірану до Росії

Невдоволення Тегерана партнерством з Москвою особливо загострилося під час 12-денної бомбардувальної кампанії Ізраїлю проти ядерної програми Ірану у червні. Російські заяви із засудженням дій Тель-Авіву сприймалися іранцями як недостатній вияв підтримки.

Аналітик Тегеранського центру стратегічних досліджень Алі Акбар Дарейні припускає, що Іран мав більші очікування від росіян. Іранці розраховували принаймні на посилення з боку союзника постачання зброї, обміну розвідданими тощо.

Втім, віддалена поведінка Росії не є чимось несподіваним. Росія ніколи не втручається понад свої прямі інтереси, навіть коли партнер – ключовий постачальник дронів – зазнає атаки.

За даними української розвідки, завод "Алабуга" зараз випускає понад 5 500 "Шахедів" на місяць. Окупантам вдалося модернізувати ці дрони, зробити їх дешевшими та ефективнішими. Якщо у 2022 році один дрон коштував Росії близько 200 тисяч доларів, то в 2025 році – приблизно 70 тисяч.

Ця еволюція означає поступову втрату контролю Іраном над кінцевим продуктом, який тепер майже повністю виготовляється локально і незалежно,

– пояснює джерело у західній розвідці.

Воно додає, що кінцева мета Москви – повністю освоїти виробничий цикл і звільнитися від майбутніх переговорів із Тегераном.

Дарейні називає поведінку Росії хижацькою і описує відносини між країнами як "і співпрацю, і конкуренцію".

"Очевидно, що росіяни хочуть більше, отримувати більше і давати менше, і це стосується і Ірану," – пояснив він. – "Іран надав Росії дрони, технології і завод, і це не було безкоштовно".

Іран отримав і, ймовірно, і надалі буде отримувати все необхідне для своєї безпеки – військову техніку, економічну співпрацю, технології і все, що потрібно. Не виключено, що росіяни почнуть постачати Тегерану оновлені версії тих самих "Шахедів".

Дарейні підкреслює, що, попри напруженість у відносинах між Росією та Іраном, останній однаково має вигоду від співпраці.