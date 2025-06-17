Авіаційний експерт Богдан Долінце у розмові з 24 Каналом зазначив, що це створює серйозне навантаження на українську систему ППО, яка потребує ефективної комбінації авіації, наземних засобів і мобільних груп.

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Росія може удвічі збільшити атаки "Шахедами"

Якщо загалом говорити про використання безпілотників з боку Росії, то протягом останнього місяця обсяг становить понад 5 000 дронів. З них щонайменше половина – "Шахеди". Тобто мовиться про понад 2 000 одиниць цього типу. Решта – це, як правило, або імітатори, або фальш-цілі.

Росії знадобилось приблизно пів року, щоб досягти такого рівня випуску. Для порівняння: ще рік тому середньомісячне використання дронів не перевищувало 500 одиниць. Таким чином, відбулося зростання у 10 разів.

Останні місяці показують стабільне нарощування виробництва – орієнтовно на 500 одиниць щомісяця. У разі збереження цієї динаміки, до кінця року Росія може вийти на загальний обсяг виробництва і використання безпілотників до 10 тисяч, що дозволить вдвічі збільшити частоту атак,

– попередив Богдан Долінце.

На сьогодні Росія здійснює щоденні невеликі запуски, а також – щотижневі масштабні атаки (до 500 дронів одночасно). З такою динамікою вона зможе або:

проводити декілька масованих запусків на тиждень;

або здійснювати один масштабний запуск до 1 000 дронів.

Подібна тактика масштабування вже тестувалася взимку, коли Росія накопичувала дрони у районах Чорного моря, після чого координовано атакувала південні міста України.

Як можна боротися із "Шахедами"

За словами авіаційного експерта, значна кількість повітряних цілей суттєво виснажує систему ППО. Для ефективного захисту потрібна:

армійська авіація;

наземні системи ППО;

мобільні вогневі групи.

Крім того, противник комбінує польоти на високих і наднизьких висотах,

– зауважив Долінце.

Дрони на великій висоті легко виявити ППО, але складно знищити мобільними засобами – потрібні зенітні ракети. Дрони на дуже малій висоті важко виявити, але їх можна знищити мобільними групами, якщо вчасно виявити.

Ураження дронів ракетами ППО – економічно невигідне. Вартість ракети може у декілька або навіть десятки разів перевищувати вартість самого безпілотника. Це створює додаткове навантаження на ресурси та бюджет оборони.

Зазначимо, у ніч на 17 червня Росія завдала масштабного комбінованого удару по Україні, випустивши понад 440 дронів та 32 ракети, найбільше постраждав Київ.