Авиационный эксперт Богдан Долинце в разговоре с 24 Каналом отметил, что это создает серьезную нагрузку на украинскую систему ПВО, которая требует эффективной комбинации авиации, наземных средств и мобильных групп.

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Россия может вдвое увеличить атаки "Шахедами"

Если в целом говорить об использовании беспилотников со стороны России, то в течение последнего месяца объем составляет более 5 000 дронов. Из них по меньшей мере половина – "Шахеды". То есть говорится о более 2 000 единиц этого типа. Остальные – это, как правило, или имитаторы, или фальш-цели.

России понадобилось примерно полгода, чтобы достичь такого уровня выпуска. Для сравнения: еще год назад среднемесячное использование дронов не превышало 500 единиц. Таким образом, произошел рост в 10 раз.

Последние месяцы показывают стабильное наращивание производства – ориентировочно на 500 единиц ежемесячно. В случае сохранения этой динамики, до конца года Россия может выйти на общий объем производства и использования беспилотников до 10 тысяч, что позволит вдвое увеличить частоту атак,

– предупредил Богдан Долинце.

На сегодня Россия осуществляет ежедневные небольшие запуски, а также – еженедельные масштабные атаки (до 500 дронов одновременно). С такой динамикой она сможет или:

проводить несколько массированных запусков в неделю;

или осуществлять один масштабный запуск до 1 000 дронов.

Подобная тактика масштабирования уже тестировалась зимой, когда Россия накапливала дроны в районах Черного моря, после чего координированно атаковала южные города Украины.

Как можно бороться с "Шахедами"

По словам авиационного эксперта, значительное количество воздушных целей существенно истощает систему ПВО. Для эффективной защиты нужна:

армейская авиация;

наземные системы ПВО;

мобильные огневые группы.

Кроме того, противник комбинирует полеты на высоких и сверхнизких высотах,

– заметил Долинце.

Дроны на большой высоте легко обнаружить ПВО, но сложно уничтожить мобильными средствами – нужны зенитные ракеты. Дроны на очень малой высоте трудно обнаружить, но их можно уничтожить мобильными группами, если вовремя обнаружить.

Поражение дронов ракетами ПВО – экономически невыгодно. Стоимость ракеты может в несколько или даже десятки раз превышать стоимость самого беспилотника. Это создает дополнительную нагрузку на ресурсы и бюджет обороны.

Отметим, в ночь на 17 июня Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Украине, выпустив более 440 дронов и 32 ракеты, больше всего пострадал Киев.