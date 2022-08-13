Найбільший у США банк відключає росію від доларів

Дедалі більше російських банків втрачають можливість проводити розрахунки в доларах за найбільшими державними кредитними організаціями, які потрапили під блокуючі санкції американського Мінфіну.

Найбільший банк США JP Morgan у серпні почав закривати російським "колегам" кореспондентські рахунки, без яких платежі в доларах неможливі.

Важливо Московський суд оштрафував Google на 358 мільйонів доларів – чому Росія не побачить цих грошей

Так, у серпні JP Morgan припинив відносини з низкою невеликих російських банків. Великі банки також неофіційно попереджають клієнтів про те, що перекази через коррахунок у JPM стануть неможливими з 1 вересня.

У росії зростають проблеми з переказами в іноземній валюті

У липні центральний банк росії визнав, що проблеми у російських банків із проведенням платежів у "недружніх" валютах наростають.

Крім JP Morgan, "листи щастя" про закриття корпоративних рахунків масово розсилає американський Citibank. Виняток американські банки готові зробити лише для "Газпромбанку", через який проводяться розрахунки за газ, та структури Московської біржі, зокрема Національного клірингового центру.

Зауважимо, що через повномасштабне вторгнення проти Росії запровадили жорсткі санкції. Але чотири банки, які обслуговують російський оборонно-промисловий комплекс, так і не відключили від системи електронних платежів SWIFT.

Чому ці банки досі не відключили від SWIFT

За словами членкині аналітичної групи "Trap Aggressor", StateWatch Анни Пашкіної, досі не відключили від SWIFT такі банки в Росії:

"Газпромбанк",

"Банк Санкт-Петербург",

"Всеросійський банк розвитку регіонів",

"Дальневосточный банк".

На думку аналітикині, причиною може бути відсутність експертизи і комплексного підходу (до запровадження санкцій – 24 канал).

"Газпромбанк" платить окупантам грошима від ЄС за нафту і газ: дивіться відео