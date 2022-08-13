Крупнейший банк США JP Morgan в августе начал закрывать российским "коллегам" корреспондентские счета, без которых платежи в долларах невозможны.

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Так, в августе JP Morgan прекратил отношения с рядом небольших российских банков. Крупные банки также неофициально предупреждают клиентов о том, что переводы через корсчет в JPM станут невозможными с 1 сентября.

В россии растут проблемы с переводами в иностранной валюте

В июле центральный банк россии признал, что проблемы у российских банков с проведением платежей в "недружественных" валютах нарастают.

Помимо JP Morgan, "письма счастья" о закрытии корпоративных счетов массово рассылает американский Citibank. Исключение американские банки готовы сделать только для "Газпромбанка", через который производятся расчеты за газ, и структуры Московской биржи, в том числе Национального клирингового центра.

Заметим, что из-за полномасштабного вторжения против россии ввели жесткие санкции. Но четыре банка, обслуживающие российский оборонно-промышленный комплекс, так и не были отключены от системы электронных платежей SWIFT.

Почему эти банки до сих пор не отключили от SWIFT

По словам члена аналитической группы "Trap Aggressor", StateWatch Анны Пашкиной, до сих пор не отключили от SWIFT такие банки в россии:

"Газпромбанк",

"Банк Санкт-Петербург",

"Всероссийский банк развития регионов",

"Дальневосточный банк".

По мнению аналитика, причиной может быть отсутствие экспертизы и комплексного подхода (до введения санкций – 24 канал).

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