Капіталізація стейблкойнів досягла найвищого рівня за два роки

До кінця минулого тижня загальний обсяг стейблкоїнів, прив'язаних до долара США, сягнув 165 мільярдів доларів, що є найвищим показником за майже два роки. На початку цього місяця Ripple заявила, що до 2028 року обсяг може досягти 2,8 трильйона доларів.

Обсяги зростають

Загальний обсяг стейблкоїнів, прив'язаних до долара США, здається, наближається до свого попереднього історичного максимуму, оскільки випуск нових токенів сприяє збільшенню конкуренції у цій сфері.

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До кінця минулого тижня загальний обсяг стейблкоїнів, прив'язаних до долара, досяг 165 мільярдів доларів, що є найвищим показником за майже два роки, за даними The Block Data Dashboard.

Розширення обсягу стейблкоїнів підтримується зростанням ринкової капіталізації "синтетичного долара" Ethena, або стейблкоїну USDe, який в останні дні стабілізувався на рівні близько 2.4 мільярда доларів.

Зростання обсягу та варіантів

! Коли загальний ринок стейблкоїнів досяг 165 мільярдів доларів минулого четверга, це стало найвищим показником з кінця червня 2022 року, також за даними The Block Data Dashboard. Рекордний максимум обсягу становить понад 180 мільярдів доларів.

Ринок стейблкоїнів, прив'язаних до долара США, який довгий час домінували USDT від Tether та USDC від Circle, зростає як за обсягами, так і за кількістю варіантів. USDT залишається лідером із часткою ринку приблизно 70%.

! Крім недавнього запуску нового стейблкоїну Ethena, що стався трохи понад два місяці тому, компанія PayPal із Силіконової долини в серпні 2023 року випустила свій власний стейблкоїн у партнерстві з Paxos. Раніше цього місяця Ripple також оголосила про плани запустити стейблкоїн, прив'язаний до долара США, до кінця року.

Під час оголошення Ripple прогнозувала значне зростання загального ринку стейблкоїнів, очікуючи, що він досягне 2,8 трильйона доларів до 2028 року.