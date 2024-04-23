Капитализация стейблкоинов достигла самого высокого уровня за два года

К концу прошлой недели общий объем стейблкоинов, привязанных к доллару США, достиг 165 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за почти два года. В начале этого месяца Ripple заявила, что к 2028 году объем может достичь 2,8 триллиона долларов.

Объемы растут

Общий объем стейблкоинов, привязанных к доллару США, кажется, приближается к своему предыдущему историческому максимуму, поскольку выпуск новых токенов способствует увеличению конкуренции в этой сфере.

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К концу прошлой недели общий объем стейблкоинов, привязанных к доллару, достиг 165 миллиардов долларов, что является самым высоким показателем за почти два года, по данным The Block Data Dashboard.

Расширение объема стейблкоинов поддерживается ростом рыночной капитализации "синтетического доллара" Ethena, или стейблкоина USDe, который в последние дни стабилизировался на уровне около 2.4 миллиарда долларов.

Рост объема и вариантов

! Когда общий рынок стейблкоинов достиг 165 миллиардов долларов в прошлый четверг, это стало самым высоким показателем с конца июня 2022 года, также по данным The Block Data Dashboard. Рекордный максимум объема составляет более 180 миллиардов долларов.

Рынок стейблкоинов, привязанных к доллару США, который долгое время доминировали USDT от Tether и USDC от Circle, растет как по объемам, так и по количеству вариантов. USDT остается лидером с долей рынка примерно 70%.

! Кроме недавнего запуска нового стейблкоина Ethena, произошедшего чуть более двух месяцев назад, компания PayPal из Силиконовой долины в августе 2023 года выпустила свой собственный стейблкоин в партнерстве с Paxos. Ранее в этом месяце Ripple также объявила о планах запустить стейблкоин, привязанный к доллару США, до конца года.

Во время объявления Ripple прогнозировала значительный рост общего рынка стейблкоинов, ожидая, что он достигнет 2,8 триллиона долларов к 2028 году.