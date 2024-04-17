Украина будет регулировать криптовалюту
Первый заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что криптоиндустрия наращивает влияние на финансовые рынки и требует унифицированного регулирования. В частности речь идет об имплементации Регламента о рынках криптоактивов (MiCA) ЕС.
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Учитывая получение нашей страной статуса кандидата на членство в ЕС, украинское законодательство также должно быть адаптировано к нормам MiCA. Это будет способствовать снижению рисков для владельцев криптоактивов и финансовой системы в целом.
Еще в апреле 2023 года Европарламент одобрил новые общие правила надзора и защиты прав потребителей в отношении криптовалют – Markets in Crypto assets (MiCА).
Регламент устанавливает ряд требований к платформам с криптовалютой относительно:
- прозрачности;
- раскрытия информации;
- авторизации;
- надзора за транзакциями.
Также он охватывает выпуск, торговлю и хранение многих видов цифровых активов, включая криптовалюты, security- и utility-токены.