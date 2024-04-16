Сколько было закуплено биткойнов

Биткойнер Вивек на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что какое-то из правительств купило аж 59 тысяч биткойнов. Впрочем, о каком именно государстве идет речь – неизвестно.

Читайте также Цена биткойна достигнет более 2 миллионов: какова ситуация на рынке криптовалюты

Кроме того, это государство купило еще 100 биткойнов недавно. И теперь на его счету всего 59 007 биткойнов.

Интересно! По состоянию на 16 апреля, по данным finance.ua, стоимость биткойна составляет 62,5 тысячи долларов.

Есть некоторые предположения

Как предположил биткойн-советник президента Сальвадора Макс Кайзер, город, который купил такое количество биткойнов, может быть столица Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Только что получил новую информацию... Абу-Даби теперь является главным претендентом,

– так прокомментировал Кайзер пост Вивека.

Обратите внимание! Пока ни одного официального подтверждения о массовой закупке биткойнов со стороны какого-то государства нет.

Кроме того, еще в феврале бывший агент Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден заявил, что одна из стран мира тайно покупает биткойны.

Такие события свидетельствуют о том, что все больше правительств начинает доверять таким цифровым активам, как биткойны.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.