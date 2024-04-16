Сколько было закуплено биткойнов
Биткойнер Вивек на своей странице в соцсети X (ранее Twitter) заявил, что какое-то из правительств купило аж 59 тысяч биткойнов. Впрочем, о каком именно государстве идет речь – неизвестно.
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Кроме того, это государство купило еще 100 биткойнов недавно. И теперь на его счету всего 59 007 биткойнов.
Есть некоторые предположения
Как предположил биткойн-советник президента Сальвадора Макс Кайзер, город, который купил такое количество биткойнов, может быть столица Объединенных Арабских Эмиратов – Абу-Даби.
Только что получил новую информацию... Абу-Даби теперь является главным претендентом,
– так прокомментировал Кайзер пост Вивека.
Кроме того, еще в феврале бывший агент Агентства национальной безопасности (АНБ) и Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Эдвард Сноуден заявил, что одна из стран мира тайно покупает биткойны.
Такие события свидетельствуют о том, что все больше правительств начинает доверять таким цифровым активам, как биткойны.