Скільки було закуплено біткойнів

Біткойнер Вівек на своїй сторінці у соцмережі X (раніше Twitter) заявив, що якийсь з урядів купив аж 59 тисяч біткойнів. Втім про яку саме державу йде мова – невідомо.

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Крім того, ця держава купила ще 100 біткойнів нещодавно. І тепер на її рахунку загалом 59 007 біткойнів.

Цікаво! Станом на 16 квітня, за даними finance.ua, вартість біткойна становить 62,5 тисячі доларів.

Є деякі припущення

Як припустив біткойн-радник президента Сальвадору Макс Кайзер, місто, яке купило таку кількість біткойнів, може бути столиця Об'єднаних Арабських Еміратів – Абу-Дабі.

Щойно отримав нову інформацію… Абу-Дабі тепер є головним претендентом,

– так прокоментував Кайзер пост Вівека.

Зверніть увагу! Поки жодного офіційного підтвердження про масову закупівлю біткойнів з боку якоїсь держави немає.

Крім того, ще у лютому колишній агент Агентства національної безпеки (АНБ) та Центрального розвідувального управління (ЦРУ) Едвард Сноуден заявив, що одна із країн світу таємно купує біткойни.

Такі події свідчать про те, що все більше урядів починає довіряти таким цифровим активам, як біткойни.

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