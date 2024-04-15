Як змінилась ціна найпопулярніших криптовалют

Згідно з даними однієї з найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, курс найпопулярніших криптовалют станом на 15 квітня мав такий вигляд:

Bitcoin (BTC) – 66,46 тисячі долара за монету (+3,57% за добу);

(BTC) – 66,46 тисячі долара за монету (+3,57% за добу); Ethereum (ETH) – 3,25 тисячі долара за монету (+7,35% за добу).

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Що буде з ціню біткойна далі

Інвестор та підприємець Роберт Кійосакі погоджується з прогнозом Кетрін Дадді Вуд, що котирування першої криптовалюти досягне рівня 2,3 мільйона доларів.

Кеті Вуд гарантує, що біткоїн досягне 2,3 мільйона доларів. Чи вірю я їй? Так. Кеті Вуд дуже розумна. Я довіряю її думці,

– написав Кійосакі у соцмережі Х.

Разом з тим він зауважив, що вона може помилятись, однак це не настільки важливо, як те у що саме ви вірите. Адже найголовніше – це скільки у вас є біткойнів, якщо Кеті Вуд має рацію.

Хто така Кетрін Дадді Вуд Кетрін (Кеті) Дадді Вуд – засновниця інвестиційної компанії Ark Invest, яка управляє найбільшим фондом. У 2020 році головний редактор Bloomberg News Вінклер визнав Кеті Вуд найкращою збирачкою акцій.

WhiteBIT прагне надати своїм користувачам сервіс найвищого рівня, тому криптобіржа пропонує цілодобову службу підтримки. Звернутися за допомогою можна через електронну пошту, за телефоном або в чаті на вебсайті.