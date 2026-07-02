Казахстан таки прийде на допомогу Росії: яку підтримку вже готує Астана для Москви

Казахстан готується поставити Росії бензин А-92 та А-95. Цього слід очікувати вже у липні та серпні.

Яку допомогу надає Казахстан Росії

Загальний обсяг поставок становитиме близько 50 тисяч тонн у межах гуманітарної допомоги, про що пише Reuters.

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Пальне планують постачати з Павлодарського нафтопереробного заводу та НПЗ "Конденсат".

Водночас у Казахстані сприйняли прохання Кремля без ентузіазму. Співрозмовники Reuters зазначили, що для Астани може стати проблемою зберегти баланс на власному ринку пального.

Питання узгоджене, але деталі ще не опрацьовані. Наразі переговори тривають, є питання через санкційні обмеження.

Інший співрозмовник зазначив, що для Росії 50 тисяч тонн – це "крапля в морі", тоді як для казахстанського ринку такі поставки можуть мати негативні наслідки через зростання внутрішнього споживання.

Росія дедалі більше залежить від експорту сирої нафти та імпорту бензину. Про це йдеться у звіті ISW.

Два джерела в галузі повідомили агентству Reuters 1 липня, що Росія почала імпортувати бензин з Індії. За їхніми словами, Індія вже відправила до Росії щонайменше 60 тисяч тонн бензину.

Третє джерело Reuters повідомило, що Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн бензину щомісяця з різних країн, зокрема з Білорусі.

Reuters також повідомило 30 червня, що імпорт російської сирої нафти до Індії у червні 2026 року зріс до 2,70 мільйонів барелів на добу, що становить понад половину всього нафтового імпорту країни.

Для порівняння, у травні цей показник становив від 1,95 до 2,13 мільйона барелів на добу.

Що ще варто знати про чинну ситуацію з пальним

Раніше у Казахстані повідомляли, що не отримували від Росії прохання про допомогу. Наразі у Росії виникли проблеми на тлі паливної кризи.

Однак, там зазначили, що країна розгляне запит від Кремля. Але тоді, коли отримає його офіційно.