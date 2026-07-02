Яку допомогу надає Казахстан Росії
Загальний обсяг поставок становитиме близько 50 тисяч тонн у межах гуманітарної допомоги, про що пише Reuters.
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Пальне планують постачати з Павлодарського нафтопереробного заводу та НПЗ "Конденсат".
Водночас у Казахстані сприйняли прохання Кремля без ентузіазму. Співрозмовники Reuters зазначили, що для Астани може стати проблемою зберегти баланс на власному ринку пального.Не користуєтесь Telegram? 24 Канал є у WhatsApp. Підпишіться і читайте перевірені новини
Питання узгоджене, але деталі ще не опрацьовані. Наразі переговори тривають, є питання через санкційні обмеження.
Інший співрозмовник зазначив, що для Росії 50 тисяч тонн – це "крапля в морі", тоді як для казахстанського ринку такі поставки можуть мати негативні наслідки через зростання внутрішнього споживання.
Росія дедалі більше залежить від експорту сирої нафти та імпорту бензину. Про це йдеться у звіті ISW.
Два джерела в галузі повідомили агентству Reuters 1 липня, що Росія почала імпортувати бензин з Індії. За їхніми словами, Індія вже відправила до Росії щонайменше 60 тисяч тонн бензину.
Третє джерело Reuters повідомило, що Росія планує імпортувати близько 400 тисяч тонн бензину щомісяця з різних країн, зокрема з Білорусі.
Reuters також повідомило 30 червня, що імпорт російської сирої нафти до Індії у червні 2026 року зріс до 2,70 мільйонів барелів на добу, що становить понад половину всього нафтового імпорту країни.
Для порівняння, у травні цей показник становив від 1,95 до 2,13 мільйона барелів на добу.
Що ще варто знати про чинну ситуацію з пальним
Раніше у Казахстані повідомляли, що не отримували від Росії прохання про допомогу. Наразі у Росії виникли проблеми на тлі паливної кризи.
Однак, там зазначили, що країна розгляне запит від Кремля. Але тоді, коли отримає його офіційно.