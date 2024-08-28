Їх стало удвічі більше: кількість криптовалютних мільйонерів зросла за рік

Кількість осіб, які володіють криптовалютою на суму понад 1 мільйон доларів суттєво зросла. Тепер їх 172 300 осіб,

Криптомільйонерів побільшало

Кількість тих, хто володіє криптоактивами на суму понад 1 мільярд доларів зросла до 28 осіб – це десь 27%.

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Серед криптомільйонерів та мільярдерів:

85 400 осіб володіє біткойнами на суму понад 1 мільйон доларів – їх кількість зросла на 111%;

11 біткойн-мільярдерів – їх кількість зросла на 83%.

Зауважте! Загальна ринкова вартість криптоактивів подвоїлася за рік до 2,3 трильйона доларів.

Так сталося через появу Ethereum на основних фінансових ринках, а також зростанням біткойна в березні.

Криптовалютний ландшафт 2024 мало схожий на своїх попередників. Зростання біткоїна до більш ніж 73 000 доларів у березні встановило новий історичний максимум, у той час, як довгоочікуване схвалення спотових біткоїн та Ethereum-ETF у США звільнило потік інституційного капіталу,

– сказав керівник групи приватних клієнтів у Henley&Partners Домінік Волек.

Також він додав, що нині цифрові активи сильно переплітаються з традиційними валютами.