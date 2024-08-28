Их стало вдвое больше: количество криптовалютных миллионеров выросло за год

Количество лиц, владеющих криптовалютой на сумму более 1 миллиона долларов существенно возросло. Теперь их 172 300 человек,

Криптомиллионеров стало больше

Количество тех, кто владеет криптоактивами на сумму более 1 миллиарда долларов выросло до 28 человек – это где-то 27%.

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Среди криптомиллионеров и миллиардеров:

85 400 человек владеет биткойнами на сумму более 1 миллиона долларов – их количество выросло на 111%;

11 биткойн-миллиардеров – их количество выросло на 83%.

Обратите внимание! Общая рыночная стоимость криптоактивов удвоилась за год до 2,3 триллиона долларов.

Так произошло из-за появления Ethereum на основных финансовых рынках, а также ростом биткойна в марте.

Криптовалютный ландшафт 2024 года мало похож на своих предшественников. Рост биткоина до более чем 73 000 долларов в марте установил новый исторический максимум, в то время, как долгожданное одобрение спотовых биткоин и Ethereum-ETF в США освободило поток институционального капитала,

– сказал руководитель группы частных клиентов в Henley&Partners Доминик Волек.

Также он добавил, что сейчас цифровые активы сильно переплетаются с традиционными валютами.