Трамп запускает новую платформу

Трамп отметил, что обычные американцы подверглись давлению со стороны крупных банков и финансовой элиты. Однако пока деталей однако, что такое The DeFiant Ones нет.

Читайте также Биткойн впервые за последний месяц достиг новой ценовой отметки

Поэтому сейчас не известно, чем именно будет заниматься сайт. Возможно это будет торговая платформа, или просто вебсайт о крипте.

Сыновья Трампа Дональд-младший и Эрик предположили, что проект может быть создан для помощи людям, которые не имеют банковских счетов. В 2021 году таких американцев было 5,9 миллионов.

Основной целью финансовой инклюзии является улучшение общего экономического благосостояния лиц с низкими доходами, а поощрение людей использовать свои трудно заработанные деньги или сбережения для покупки высокорискованных активов может привести к противоположному,

– сказал Тодд Филлипс, бывший директор по финансовому регулированию и корпоративному управлению CAP.

В криптовалютной индустрии преобладает мнение, что цифровые валюты могут расширить финансовый доступ для населения, которое не имеет банковских счетов. Однако недавние отчеты указывают на то, что эта перспектива может не полностью соответствовать действительности.

Центр американского прогресса (CAP) не нашел никаких систематических доказательств того, что крипто-транзакции дешевле, чем традиционные финансовые транзакции.