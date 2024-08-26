Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 26 августа выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 63,74 тысячи доллара за монету (-0,31% за сутки);

(BTC) – 63,74 тысячи доллара за монету (-0,31% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,74 тысячи доллара за монету (-0,17% за сутки).

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Биткойн вырос за последний месяц

Как сообщают в Bloomberg, за последние 3 недели цена биткойна достигла отметки 65 тысяч долларов. Этому поспособствовало оживление спроса на специализированные американские биржевые фонды из-за того, что Федеральная резервная система США (ФРС) намерена смягчить монетарную политику.

Интересно! На прошлой неделе криптовалюта выросла на 7,4% – это стало самым стремительным ростом с середины июля.

Самые громкие прогнозы по крипте на 2024 год:

Как спрогнозировал известный криптоаналитик PlanB, в 2024 году курс первой криптовалюты в мире после халвинга вырастет в диапазоне от 65 тысяч до 524 тысяч долларов.

Заметьте! По статистике аналитик может часто ошибаться в своих прогнозах. В далеком 2021 году PlanB спрогнозировал, что биткойн будет стоить до 100 тысяч долларов, однако цена достигла максимума только до отметки в 69 тысяч долларов, а затем "пошла на коррекцию".

В то же время поставщик ETF – Bitwise – спрогнозировал аж 10 криптопрогнозов на этот год, среди которых первый прогноз стал едва ли не самым реалистичным, а именно то, что ожидается стоимость в 80 тысяч за биткойн.

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